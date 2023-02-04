Артиллерия Южного военного округа успешно поразила цели на Запорожском направлении

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4 февраля 2023, 09:44

Мста-Б, сайт МО РФ

Артиллерия Южного военного округа Вооруженных сил России на Запорожском направлении успешно подавляет и уничтожает опорные пункты и живую силу украинских войск. Об этом сообщили журналисты.

В последние две недели на Запорожском направлении фиксируется повышенная активность ВС РФ, в частности, артиллерии подразделений ЮВО.

Журналисты стали свидетелями работы орудийного расчета 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Получившие координаты и приказ бойцы за несколько минут привели орудие в боевую готовность, после чего к цели были отправлены два снаряда. После уничтожения цели орудие было замаскировано, а российские бойцы укрылись в блиндаже.