Минобороны показало нанесение ударов по украинским войскам из РСЗО «Торнадо-С»

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4 февраля 2023, 07:25

Торнадо-С, сайт МО РФ

В Минобороны РФ в субботу, 4 февраля, сообщили, что новейшие российские РСЗО "Торнадо-С" в рамках спецоперации наносят удары по ВСУ и военным объектам управляемыми снарядами с высокой точностью.

Оборонное ведомство предоставило видео, на котором запечатлено применения реактивных систем залпового огня. На кадрах можно увидеть, как две боевых машины "Торнадо-С" выходят на позицию, а затем экипажи подготавливают их к работе. Впоследствии демонстрируется старт реактивных снарядов.

Согласно информации Министерства обороны, "Торнадо-С" атаковали военную технику, оружие и боеприпасы, которые были сосредоточены в целях снабжения ВСУ. Подчеркивается, что расстояние на точность попадания не влияет.