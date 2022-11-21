РСЗО «Торнадо-С» уничтожают украинские КП, склады ГСМ, арсеналы, узлы связи, средства ПВО и другие цели на расстоянии более 100 км

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21 ноября 2022, 17:09

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации: Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары ракетным оружием по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

По данным разведки, подразделения противника сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Данные были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанесли удар по военным объектам ВСУ.

В ходе боевой работы расчеты РСЗО «Торнадо-С» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении — свыше 100 километров.

После пусков РСЗО сворачиваются в походное положение меньше чем, за минуту. И на максимальной скорости покидают опасный район. Расчеты никогда не работают на одной позиции дважды, никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

Справочно:

РСЗО «Торнадо-С» является глубокомодернизированной версией РСЗО «Смерч». Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления.

В результате создателям системы удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, «Торнадо-С» имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем «Смерч»: 120 км против 70–90 км.

«Торнадо-С» предназначен для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и зенитных ракетных комплексов противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.

Каждый боеприпас «Торнадо-С» может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара.

«Торнадо-С» оснащается автоматизированной системой управления наведения и огня. Она позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, рассчитывать данные по цели и наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Применение новой системы значительно увеличило точность стрельбы и сократило время развертывания комплекса из походного положения в боевое. Программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

РСЗО «Торнадо» считается одной из самых лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.