Председатель комитета Совфеда Клишас: угроза ядерной войны не является реальной

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что угроза ядерной войны не является настоящей, так как РФ обладает большим ядерным потенциалом.
Он также отметил, что в Российской Федерации существует доктрина, определяющая «применение ядерного оружия».
Политик добавил, что несмотря на это, все соглашения, как и недопустимость испытания такого оружия, соблюдаются.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план Украины вступить в Европейский союз за два года и заявила, что некоторые страны ждут принятия в членство очень долго.