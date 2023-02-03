Председатель комитета Совфеда Клишас: угроза ядерной войны не является реальной

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3 февраля 2023, 20:33 Источник: РИА Новости

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что угроза ядерной войны не является настоящей, так как РФ обладает большим ядерным потенциалом.

Он также отметил, что в Российской Федерации существует доктрина, определяющая «применение ядерного оружия».

Политик добавил, что несмотря на это, все соглашения, как и недопустимость испытания такого оружия, соблюдаются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план Украины вступить в Европейский союз за два года и заявила, что некоторые страны ждут принятия в членство очень долго.