Захарова в ответ на план Киева о вступлении в ЕС: некоторые страны ждут принятия в союз очень долго

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3 февраля 2023, 19:46 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Некоторые кандидаты, желающие вступить в Европейский союз, ждут принятия очень долго. Например, Турция «бежит марафон» уже более тридцати лет. Таким образом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Дениса Шмыгаля на план Украины вступить в ЕС за два года.

По ее словам, государству еще далеко до членства в союз. Такой процесс - «марафон, а не спринт», что подтверждает Еврокомиссия.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что не согласен с мнением о большем вкладе Соединенных Штатов Америки в поддержку Украины. По его словам, ЕС платит большую экономическую цену за помощь Киеву.