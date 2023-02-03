Глава Евросовета Мишель не согласен с тем, что США поддерживает Украину больше ЕС

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2023, 18:54 Источник: РИА Новости

Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Евросоюз платит большую экономическую цену за поддержку Украины, нежели США. Такую точку зрения выразил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он отмечает, что ЕС приходится наблюдать за потрясением на энергетическом рынке.

Мишель также добавил, что Европейский союз старается сделать все возможное для решения проблем с ценами на энергетику.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о том, что страна платит высокую цену удержание под своим контролем Бахмута.