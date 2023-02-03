Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина «платит высочайшую цену» за удержание Бахмута

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3 февраля 2023, 13:53

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Украина «платит высочайшую цену» за удержание под своим контролем Бахмута (украинское название расположенного на территории Донбасса Артемовска). С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента бывшей советской республики Владимира Зеленского.

«Подоляк отказался озвучить потери в Артемовске, но заявил, что Украина "платит высочайшую цену" за удержание города», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что СВО продолжается, поскольку пока не защищен до конца Донбасс.