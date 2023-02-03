Как прошел визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Казахстане

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3 февраля 2023, 16:38

Фото и видео: «АН»

2 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом. Глава российского кабмина принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Там спикер совместно с иностранными коллегами обсудил ряд важных вопросов.

В Алма-Ате у Мишустина состоялось несколько деловых встреч. Первое совещание прошло в четверг в узком кругу с представителями ЕАЭС: присутствовали премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Сообщалось, что спикеры разговаривали о развитии евроазиатской интеграции и отраслевых направлений сотрудничества, а также о формировании единых рынков в ЕАЭС.

В ходе встречи глава российского кабмина заявил, что союз работает слаженно и эффективно, несмотря на возникшую международную конъектуру и внешнее давление. По словам Мишустина, результаты сотрудничества имеют позитивный характер благодаря взаимной поддержке стран, а также «готовности своевременно решать возникающие задачи». Именно такой подход позволит сохранить стабильность, подчеркнул премьер-министр. В качестве примера глава российского кабмина привел итоги объема взаимной торговли, который увеличился в 1,5 раза.

Кроме этого, Михаил Мишустин посетил Международный цифровой форум Digital Almaty 2023. Там он выступил с речью, поблагодарив за приглашение. Премьер-министр заявил, что страны ЕАЭС должны совместно развивать IТ-парки. По его словам, они позволят продвигать новые технологические разработки, а также запускать стартапы. Более того, благодаря этому форуму у стран ЕАЭС появились новые направления для совместного сотрудничества.