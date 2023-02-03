Глава Росгвардии Золотов заявил, что на стороне ВСУ увеличивается число европейских наёмников

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3 февраля 2023, 15:14

Директор Росгвардии Виктор Золотов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что число европейских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, увеличивается, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

После рабочего визита в Крым и Херсонскую область глава Росгвардии отметил, что вместе с украинскими военными в боевых действиях участвуют очень опытные наёмники из Европы, которые уже были закалены реальными вооруженными конфликтами в разных точках мира. При этом Золотов констатировал более высокий профессионализм и выучку у военнослужащих Росгвардии.

Ранее Золотов заявлял, что Росгвардия чувствует «поддержку населения на освобожденных территориях».



