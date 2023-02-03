Пушков о гипотетическом ускоренном приеме Украины в ЕС: «Нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль»

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3 февраля 2023, 13:27

Сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков, говоря о гипотетическом ускоренном приеме Украины в Европейский союз, отметил, что «нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного парламентария.

Согласно точке зрения, выраженной Пушковым, сама постановка вопроса об ускоренном вступлении бывшей советской республики в ЕС вызовет сильные разногласия в содружестве, где и без того имеются немало расхождений между странами-членами.

«Пускать сейчас Украину в ЕС — это как отвязать пушку на корабле: нет ничего страшней отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль», — указывается в посте, который выложил сенатор.

Как сообщалось ранее сегодня, Алексей Пушков назвал показательным то, что американская сторона опасается сбивать китайский разведывательный аэростат в воздушном пространстве Соединенных Штатов.