Сенатор Пушков назвал показательным то, что США опасаются сбивать китайский шар-разведчик в американском небе

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3 февраля 2023, 13:10

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков назвал показательным то, что Соединенные Штаты опасаются сбивать шар-разведчик КНР в американском воздушном пространстве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

«МИД Китая призвал прекратить спекуляции насчет китайского "шпионского аэростата". Но если он, точнее они, поскольку их несколько, не китайские то чьи же они?» — говорится, в частности, в посте, который выложил Пушков.

Он назвал «показательной деталью» то, что американская сторона опасается сбивать аппарат. По словам парламентария, истребители F-22 приведены в боевую готовность, однако «Вашингтон не спешит принимать решение».

Как сообщалось ранее в пятницу, Алексей Пушков объяснил, что «переполох» в США из-за разведывательного шара связан с тем, что естественная защита в виде океанов больше не гарантирует неприкасаемости территории страны.