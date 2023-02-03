Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов о заявлении Бернса: «Россия никогда не пойдет на такой мир!»

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 12:41 Антон Николаев,

Апти Алаудинов. Фото: Telegram

Апти Аллаудинов считает, что руководство России никогда бы не пошло на условия заключения мирового соглашения, которые якобы предлагал директор ЦРУ Уильям Бернс. Такое мнение он высказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Мы с вами находимся в той войне, которая должна завершиться либо тем, что перестанет существовать Россия, либо перестанет существовать блок НАТО в таком формате, который он имел до сих пор. Если бы мы согласились на этот хрупкий мир и на некоторое время дали возможность этим украинским формированиям подтянуть свою технику, сделать все изменения в обороне, наступательных действиях, которые хотело бы сделать руководство блока НАТО, мы бы проиграли больше, чем выиграли. Мы видим, что все политики, которые были задействованы на Минских соглашениях, все в один голос говорят то, что не было цели сделать Донбасс мирным, чтобы между Россией и Украиной не было войны! Они все это время потратили только на то, чтобы максимально оснастить ВСУ, подготовить их бойцов. Я считаю, что руководство России, при любом раскладе, не пойдет на такой мир».

Ранее СМИ сообщали, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал передать России 20 процентов территории Украины.