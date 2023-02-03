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Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у Путина

, 12:15 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у Путина
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу заявил, что обновленная концепция внешней политики страны находится на рассмотрении у президента Владимира Путина.

Сергей Лавров заявил в рамках выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, что российский лидер рассматривает обновленную концепцию внешней политики РФ, в которой учтены все новые задачи и элементы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проект новой Концепции внешней политики Российской Федерации сейчас дополняется, Владимир Путин может утвердить данный документ без проведения заседания Совета безопасности страны.

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