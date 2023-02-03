Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у Путина

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу заявил, что обновленная концепция внешней политики страны находится на рассмотрении у президента Владимира Путина.
Сергей Лавров заявил в рамках выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, что российский лидер рассматривает обновленную концепцию внешней политики РФ, в которой учтены все новые задачи и элементы.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проект новой Концепции внешней политики Российской Федерации сейчас дополняется, Владимир Путин может утвердить данный документ без проведения заседания Совета безопасности страны.