Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении у Путина

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3 февраля 2023, 12:15 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу заявил, что обновленная концепция внешней политики страны находится на рассмотрении у президента Владимира Путина.

Сергей Лавров заявил в рамках выступления на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, что российский лидер рассматривает обновленную концепцию внешней политики РФ, в которой учтены все новые задачи и элементы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что проект новой Концепции внешней политики Российской Федерации сейчас дополняется, Владимир Путин может утвердить данный документ без проведения заседания Совета безопасности страны.