Песков: проект новой Концепции внешней политики РФ дополняется, Путин может утвердить ее без проведения заседания Совбеза

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16 января 2023, 13:21

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Проект новой Концепции внешней политики Российской Федерации в настоящий момент дополняется, президент Владимир Путин может утвердить данный документ без проведения заседания Совета безопасности страны. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Проект обновленной Концепции внешней политики РФ дополняется, работа будет финализироваться», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что Концепция может быть утверждена указом главы государства без проведения заседания Совбеза.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков указал на то, что передача западными государствами танков киевской стороне не изменит ситуацию, а только затянет страдания населения Украины.