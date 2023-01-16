Спикер Кремля Песков: поставка Западом танков Киеву не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа

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16 января 2023, 13:11

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Передача западными государствами танков киевской стороне не изменит ситуацию, а только затянет страдания населения Украины. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа, заявил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам спикера Кремля, западные бронемашины, которые получит Киев, «будут гореть так же, как и остальные».

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в понедельник, Дмитрий Песков, высказываясь про произошедшее в Днепре обрушение дома, отметил, что армия РФ не наносят ударов по жилым строениям и социальной инфраструктуре Украины.