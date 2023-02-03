Спикер МИД РФ Захарова: впадающая в рецессию Западная Европа «идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной»

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3 февраля 2023, 09:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Впадающая в рецессию Западная Европа в настоящий момент «идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной». Соответствующую точку зрения выразила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отечественный дипломат прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который отметил, что санкционный темп Европы замедлился, а Москва стала быстрее адаптироваться к вводимым в отношении нее рестрикциям.

По словам Захаровой, «если бы не санкции 2014 года и далее, мы бы давно угорели в удушье комфорта и нефтяных денег».

«А впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногами Украиной», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале спикера МИД РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал генеральной репетицией уничтожения западных бронемашин Leopard и Abrams ликвидацию российскими силами иностранного бронетранспортера в зоне специальной военной операции.