Reuters: Россия поменяет тактику в случае передачи Украине более дальнобойных ракет

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3 февраля 2023, 09:18

Стрельбы из РЗСО HIMARS, Sgt. James Hobbs / globallookpress.com

В новый пакете военной помощи Украине США вероятно добавят более дальнобойные ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 километров. Военные эксперты Reuters сообщили, что возможное новое оружие вынудит Россию предпринимать ответные меры.

В Reuters отмечают уязвимость путей снабжения в Донбассе и на севере Крыма для ракет GLSDB. По мнению украинского военного эксперта Александра Мусиенко, России придётся подстраиваться под ситуацию с этими ракетами, переместив военные объекты ещё дальше от линии фронта.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США впервые могут передать Украине ракеты большей дальности.