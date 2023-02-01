Reuters: США впервые могут передать Украине ракеты большей дальности

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1 февраля 2023, 08:06

РСЗО HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/globallook.com

Агентство Reuters, со ссылкой на двух нераскрытых американских чиновников, сообщает о возможности поставки Вашингтоном Украине ракет большей дальности в новом пакете военной помощи.

В сообщении «Рейтер» говорится о том, что новый американский пакет военной помощи может включать ракеты большей дальности, которые ранее никогда не предоставлялись. Как отмечает агентство, стоимость военной помощи составит 2,2 миллиарда долларов и в него войдут различные боеприпасы и вооружение.

Предполагаемые снаряды большей дальности — это GLSDB для HIMARS. Дальность этого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров, сейчас HIMARS стреляют снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.

Ранее сообщалось, что США вскоре могут объявить о новой военной помощи Украине.