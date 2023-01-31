Белый дом вскоре может объявить о новой военной помощи Украине

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31 января 2023, 19:51 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, Keegan Barber/globallook.com

Вечером во вторник, 31 января, стало известно, что в ближайшее время США могут объявить о новой военной помощи Киеву. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

По словам Оливии Далтон, Вашингтон находится в постоянном контакте по потребностям Украины на поле боя. Заместитель пресс-секретаря Белого дома ожидает, что вскоре будет объявлено о большей помощи Киеву в сфере безопасности.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Киева на предоставление военной помощи со стороны Вашингтона.