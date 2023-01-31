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AFP сообщает, что Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на предоставление военной помощи со стороны США

, 19:01 Источник: РИА "Новости"

AFP сообщает, что Байден обсудит с Зеленским запросы Украины на предоставление военной помощи со стороны США
Владимир Зеленский и Джо Байден, Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Киева на предоставление военной помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявили журналисты.

Как сообщает информационное агентство AFP, ранее сегодня Джо Байден сообщил репортерам, что они с Владимиром Зеленским собираются поговорить. Политик, однако, не назвал точных даты и времени беседы.

Напомним, ранее сегодня бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина сейчас находится в тяжелом положении. Более того, страна давно бы проиграла России, если бы европейские страны и США не помогали бы с поставкой военной техники.

 

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