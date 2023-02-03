Замглавы МИД Грушко заявил, что смысла возвращаться в Совет Европы для России нет

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что страна не собирается возвращаться в Совет Европы.
Александр Грушко отметил, что СЕ перестал быть организацией, ключевой целью которой является достижение единства европейских народов.
Дипломат подчеркнул, что Совет Европы посредством политики стран Запада стран превратился в "предбанник" Европейского союза. Замглавы МИД РФ добавил, что смысла возвращаться в такую организацию нет.