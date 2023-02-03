Замглавы МИД Грушко заявил, что смысла возвращаться в Совет Европы для России нет

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3 февраля 2023, 09:03 Источник: Парламентская газета

замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что страна не собирается возвращаться в Совет Европы.

Александр Грушко отметил, что СЕ перестал быть организацией, ключевой целью которой является достижение единства европейских народов.

Дипломат подчеркнул, что Совет Европы посредством политики стран Запада стран превратился в "предбанник" Европейского союза. Замглавы МИД РФ добавил, что смысла возвращаться в такую организацию нет.