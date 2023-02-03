Neue Zürcher Zeitung: глава ЦРУ Бернс по поручению Байдена предлагал Украине отдать России 20% территории в обмен на мир

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3 февраля 2023, 07:52

Директор ЦРУ Уильям Бернс, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс по поручению президента Соединенных Штатов Джо Байдена предлагал Украине отдать Российской Федерации 20% своей территории в обмен на мир. С соответствующим утверждением, как указывает Telegram-канал «RT на русском», выступило издание Neue Zürcher Zeitung.

«США перед тем, как направить Украине танки, предлагали ей отдать России 20% территории в обмен на мир. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на высокопоставленные источники», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Согласно сведениям Neue Zürcher Zeitung, Байден в середине прошлого месяца поручил главе ЦРУ Бернсу обратиться с данным предложением к Москве и Киеву. Отмечается, что и российская, и украинская стороны план Вашингтона не поддержали.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский проинформировал, что российские силы взяли расположенный в Донбасе город Угледар в полукольцо.