Захарова сочла бездоказательными обвинения России в хакерских атаках на сайты госучреждений ФРГ

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2 февраля 2023, 22:20 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Германии в том, что Россия причастна к хакерским атакам на официальные ресурсы ряда госучреждений страны.

В частности, был атакован сайт главы германского МИД Анналены Бербок. После чего МВД ФРГ выступило с заявлением, что «атаки исходили из России».

Захарова сочла обвинение бездоказательным и напомнила слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что «в таком правовом государстве, каковым является Германия, чиновники должны воздерживаться от предположений и объявлять только то, что они могут доказать».

«А теперь стоп. Либо у Берлина есть доказательства (тогда уж предъявили бы за эти 10+ лет хоть одно), либо Шольц сказал не подумавши, либо… Германия – не правовое государство», - написала Захарова в своем телеграм-канале.