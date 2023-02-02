Bloomberg: администрация Байдена намерена угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной

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2 февраля 2023, 16:09

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена угрозой серьезных потерь заставить Российскую Федерацию пойти на переговоры с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство указало на то, что американские власти обновляют свою стратегию по Украине по нескольким направлениям. Данные коррективы, в частности, предполагают передачу бывшей советской республике современных вооружений и разрешение Киеву наносить удары по российским объектам на территории Крымского полуострова.

В Bloomberg отметили, что Вашингтон собирается угрозой серьезных потерь заставить Москву пойти на переговоры с Украиной.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к вводимым в отношении страны рестрикциям.