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2 февраля 2023, 15:41

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что санкционный темп Европы замедлился, а Российская Федерация стала быстрее адаптироваться к вводимым в отношении страны рестрикциям. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский пожаловался, что санкционный темп Европы замедлился, а Россия стала быстрее адаптироваться к ограничениям», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что ЕС планирует ввести новый пакет ограничительных мер против Москвы к годовщине начала СВО.