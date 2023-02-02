Фон дер Ляйен: Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России к годовщине начала СВО на Украине

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2 февраля 2023, 15:21

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, IMAGO/Christoph Hardt / globallookpress.com

Европейский союз собирается ввести десятый пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации к годовщине начала специальной военный операции (СВО) Москвы на Украине. Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев.

Главу ЕК процитировало агентство Agence France-Presse. По словам фон дер Ляйен, ЕС намерен ввести в действие новый, десятый пакет санкций к 24 февраля.

Как сообщалось ранее в четверг, руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение о том, что с приобретенными для войск грузовиками «Урал» с установками «Шилка» бойцам из республики не будут страшны бронемашины Leopard и Abrams, которые поставят украинской армии.