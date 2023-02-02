Кадыров: с закупленными «Уралами» с установками «Шилка» чеченским бойцам не будут страшны Leopard и Abrams, которые дадут ВСУ

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2 февраля 2023, 14:54

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

С приобретенными для войск автомобилями «Урал» с установками «Шилка» чеченским бойцам не будут страшны танки Leopard и Abrams, которые поставят Вооруженным силам Украины. Соответствующую точку зрения высказал Рамзан Кадыров, руководитель Чеченской Республики.

«В среду я лично убедился в качестве и надежности новой техники, которую в ближайшее время получат наши силовые подразделения. Это новые “Уралы”, закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, грузовики оснащены 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка». Их скорострельность достигает 2 тысяч выстрелов в минуту.

«С ними нашим бойцам не будут страшны ни “Леопарды”, ни всякие там “Абрамсы”», — отметил чеченский лидер.

РФ с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Илья Кива назвал главными организаторами воровства в украинской армии во время боевых действий министра обороны страны Алексея Резникова, руководителя офиса главы государства Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского.