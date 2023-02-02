Из Европарламента прозвучал призыв к странам ЕС в скорейшем времени принять 10-й пакет антироссийских санкций

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2 февраля 2023, 14:49

флаг ЕС, Philipp von Ditfurth/globallook.com

В новой резолюции Европейского парламента странам ЕС рекомендуется в скорейшем времени принять 10-й пакет антироссийских санкций и расширить санкционный список, добавив туда «Лукойл» и «Росатом», а также полностью запретить импорт нефти, газа и урана из России.

Принятая в четверг на спецсессии Европарламента резолюция, приуроченная к саммиту ЕС - Украина 3 февраля в Киеве, призывает в рекомендательном форме страны ЕС принять 10-й пакет санкций против России и активно вносить предложения для новых санкций против новых секторов и лиц. Предлагается убрать с европейского рынка «Лукойл» и «Росатом» и ввести полное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран. Резолюция также призывает понизить потолок цен на российскую нефть.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию «спецтрибунала по Украине» и использованию активов РФ «для репараций Киеву».