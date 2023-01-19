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19 января 2023, 14:28

Заседание Европарламента, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Европейский парламент одобрил документ, в котором содержится призыв к созданию «спецтрибунала по Украине» и использованию активов Российской Федерации «для репараций Киеву». Об этом информирует РИА Новости.

«Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву" — итоги голосования», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива высказал мнение, согласно которому весеннее наступление украинской армии на Крымский полуостров и реакция на него России определят исход текущего конфликта.