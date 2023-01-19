Бывший депутат Рады Кива: весеннее наступление ВСУ на Крым и реакция на него России определят исход украинского конфликта

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19 января 2023, 13:26

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Весеннее наступление киевских войск на Крымский полуостров и реакция на него Российской Федерации определят исход украинского конфликта. Соответствующую точку зрения выразил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

Политический деятель отметил в своем Telegram-канале, что западные государства в настоящий момент активно готовят Вооруженные силы Украины к наступлению на Крым, «накачивая» их средствами поражения.

По мнению Кивы, приближается «финальная точка» текущего конфликта. Экс-парламентарий написал, что «наступление ВСУ на Крым и реакция Кремля определят исход уже этой весной».

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров указал на то, что Москва и Минск имеют единую позицию по поводу целей СВО.