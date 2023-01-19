Лавров: Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе спецоперации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2023, 13:14

Глава МИД России Сергей Лавров, Bulkin Sergey / globallookpress.com

Москва и Минск имеют единую позицию по поводу того, каких целей следует добиться в ходе спецоперации на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, который находится с рабочим визитом в Белоруссии.

«Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее в четверг, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что передача киевской стороне вооружений для нанесения ударов по территории РФ будет означать вывод текущего конфликта на новый уровень.