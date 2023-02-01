Лавров обсудил с внуком Шарля де Голля отношения России и Франции, переживающие кризис

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1 февраля 2023, 20:35 Источник: ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey/globallook.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с французским общественным деятелем, внуком бывшего президента Франции Шарля де Голля, Пьером де Голлем, сообщило в среду российское внешнеполитическое ведомство.

Как указывается в сообщении, собеседники обсудили ключевые процессы в мировой политике и отношения между двумя государствами, которые в настоящее время переживают кризис.

«В России высоко ценят продвигаемые Пьером де Голлем объективные оценки текущей геополитической ситуации, его регулярные выступления в СМИ с призывом к Западу отказаться от гегемонистских устремлений и вернуться к широкому взаимодействию с нашей страной в деле построения нового более справедливого миропорядка», - сказано в сообщении МИД.

Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что Киев не должен наносить удары из западного оружия по территории России.