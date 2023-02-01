Захарова поблагодарила Северную Корею за «последовательную и аргументированную» поддержку России в контексте СВО

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1 февраля 2023, 19:05 Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду прокомментировала заявления сестры северокорейского лидера, видного партийного деятеля КНДР Ким Ё Чжон, выразив признательность за слова поддержки РФ.

«Это очень реалистичная оценка действий Вашингтона и его сателлитов по дальнейшей эскалации украинского конфликта. Мы действительно признательны за подобную последовательную и аргументированную поддержку <...> нашей стране в контексте специальной военной операции», - заявила Захарова.

По ее словам, такой подход в оценке конфликта вокруг Украины разделяют и многие другие государства мира, но часть из них воздерживаются от открытого выражения своей позиции из-за давления США.

Ранее Ким Ё Чжон назвала «гнусным шагом» решение США поставить Киеву свои танки и заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с армией и народом России.