Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея всегда будет «в одном окопе» с армией и народом России

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27 января 2023, 17:52 Источник: ТАСС

Ким Ё Чжон. Фото: Patrick Semansky/globallook.com

О солидарности КНДР с Россией в ее политике в отношении Украины заявила в пятницу сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон.

Она назвала «гнусным шагом» поставки Киеву американских танков Abrams и выразила надежду, что они «сгорят дотла», не устояв перед «непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России».

Ким Ё Чжон также заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны». Ее заявление публикует северокорейское агентство ЦТАК.

Ранее политолог Евгений Сатановский высказал мнение, что США в большей степени опасаются Северную Корею, нежели Россию, несмотря на разницу в ядерных потенциалах.