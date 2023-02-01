Политолог Ордуханян: «Байден является преступником!»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 18:33 Антон Николаев,

Рафаэль Ордуханян прокомментировал «Аргументам недели» суть обысков по делу о секретных документах в доме Джо Байдена.

«Обыск у Джо Байдена нужно рассматривать в контексте обыска у Трампа. Принципиальное отличие заключается в том, что они сейчас вылили целый ушат грязи на Трампа якобы за то, что у него находятся секретные документы. Но Трамп, как президент, определяет статус этих документов. В данной ситуации это были незаконные действия. То, что нашли у Джо Байдена, эти все документы датируются, когда он был вице-президентом. Он вообще не имеет право иметь эти документы. Он является преступником! В той ситуации мог Обама квалифицировать документы и сказать, допустим, что они не являются для служебного пользования. Мы не знаем, какие там документы! Если содержимое покажет, что они связаны с безопасностью страны, то это просто измена и предательство! Реалии таковы, что на Трампа спустили всех псов, а Байдена щадят».

Ранее телеканал СBS сообщил, что ФБР проводит обыск в доме Байдена в Делавэре в рамках дела о секретных документах.