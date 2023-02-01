Военный эксперт Кнутов: «Темп наступлений для нас принципиально важен»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 16:27 Антон Николаев,

globallookpress.com

Юрий Кнутов считает, что сейчас благоприятное время для наступления армии РФ, так как Украина не располагает западными вооружениями, которые будут поставлены на линию соприкосновения. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Темп наступлений для нас принципиален, но если выбирать между потерями и темпом наступления, то, конечно, мы постараемся сократить темп, чтобы минимизировать потери. Большие потери для нас неприемлемы. Мы можем добиться большей скорости для наших войск только благодаря применению каких-то неординарных тактических решений, либо технических вооружений, которые позволяют нам это сделать. Я бы не стал апеллировать к тому, что темп наступлений для нас сейчас играет решающую роль. Действительно, он важен! Украина не готова к стратегическому наступлению, пока не прибудут танки, бронетехника. Мы сейчас имеем возможность освободить как можно больше территорий на Донбассе и в Запорожской области».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных вооружений не изменят планы СВО.