Президент Эрдоган сообщил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

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1 февраля 2023, 13:22

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Анкара не одобрит заявку Швеции на получение членства в Североатлантическом альянсе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, отношение к Финляндии положительное, заявил Эрдоган», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее, руководитель шведского дипломатического ведомства Тобиас Билльстрем указал, что на фоне акций с сожжением Корана в королевстве процесс его присоединения к военно-политическому блоку приостановлен.



