Президент Эрдоган сообщил, что Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Анкара не одобрит заявку Швеции на получение членства в Североатлантическом альянсе. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
«Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО, отношение к Финляндии положительное, заявил Эрдоган», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее, руководитель шведского дипломатического ведомства Тобиас Билльстрем указал, что на фоне акций с сожжением Корана в королевстве процесс его присоединения к военно-политическому блоку приостановлен.