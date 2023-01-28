Глава МИД Швеции Билльстрем: на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен

На фоне акций с сожжением Корана в Швеции процесс присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу приостановлен. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Тобиас Билльстрем, руководитель внешнеполитического ведомства скандинавской страны.
«Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, финский министр иностранных дел Пекка Хаависто спрогнозировал, что Анкара не одобрит заявку Хельсинки и Стокгольма на получение членства в НАТО до выборов президента Турции.