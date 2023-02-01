Депутат Госдумы Вассерман: «США опасаются, что Коломойский может украсть выделяемые средства для Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 13:02 Антон Николаев,

Анатолий Вассерман, считает, что средства, которые США выделяют Украине на ведение боевых действий с Россией, могут осесть в карманах олигарха Игоря Коломойского. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Обыски связаны, я думаю, с тем, что по мере сжатия пирога растет борьба за его остатки. Кроме того, тот же Коломойский долгое время вел весьма самостоятельную политику, и американцы на него неоднократно за это наезжали еще при Порошенко. Сейчас американцы опасаются, что главный рейдер Украины сумеет каким-то образом присосаться к том, что они сейчас поставляют Украине, и направить часть этих средств не на уничтожение русских, а в свой карман. Возможно, что и в отношении других украинских олигархов опасения сходны».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у олигарха Игоря Коломойского. Предполагается, что это связано с делом о махинациях в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта", а также с растратой нефтепродуктов на $1,09 млрд и уклонением от уплаты таможенных платежей.