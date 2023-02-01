Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова: Украина затягивает и прерывает процесс обмена военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона руководствуется двойными стандартами в процессе обмена военнопленными и затягивает его.
«…процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось», -
пишет Москалькова в своём Telegram-канале.
Она отмечает, что многих украинских парней Киев намерено вычеркивает из списков на обмен, многих умышленно записывает в число пропавших без вести.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что стремление Украины получить информационную выгоду на теме обмена пленными мешает договорному процессу.