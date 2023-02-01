Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова: Украина затягивает и прерывает процесс обмена военнопленными

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1 февраля 2023, 12:45

Омбудсмен Татьяна Москалькова, Kremlin Pool / globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона руководствуется двойными стандартами в процессе обмена военнопленными и затягивает его.

«…процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось», -

пишет Москалькова в своём Telegram-канале.

Она отмечает, что многих украинских парней Киев намерено вычеркивает из списков на обмен, многих умышленно записывает в число пропавших без вести.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что стремление Украины получить информационную выгоду на теме обмена пленными мешает договорному процессу.