Пушилин: стремление Украины получить информационную выгоду на теме обмена пленными мешает договорному процессу

Аргументы Недели → Политика 13+

7 декабря 2022, 08:44 Источник: Telegram-канал ТАСС

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Стремление Украины получить информационную выгоду на теме обмена пленными мешает договорному процессу. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал Денис Пушилин, лидер ДНР.

«Стремление Киева получить информационную выгоду на теме обмена пленными препятствует договорному процессу. Об этом в интервью нашему агентству заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам политического деятеля, киевской стороне при обмене «зачастую важны лишь распиаренные личности».

Как сообщалось ранее сегодня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что Евросоюз может очутиться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Украину.