Стремление Украины получить информационную выгоду на теме обмена пленными мешает договорному процессу. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал ТАСС, сделал Денис Пушилин, лидер ДНР.
«Стремление Киева получить информационную выгоду на теме обмена пленными препятствует договорному процессу. Об этом в интервью нашему агентству заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.
По словам политического деятеля, киевской стороне при обмене «зачастую важны лишь распиаренные личности».
Как сообщалось ранее сегодня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что Евросоюз может очутиться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Украину.