Премьер Венгрии Орбан предупредил, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Украину

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7 декабря 2022, 08:14

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, IMAGO/Martin Juen / globallookpress.com

Европейский союз может очутиться в долговой яме, если объединение продолжит непродуманно поддерживать Украину. С соответствующим предупреждением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Виктор Орбан, руководитель венгерского правительства.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ЕС может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Киев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен указал на то, что Вашингтон планирует продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».