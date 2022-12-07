Премьер Венгрии Орбан предупредил, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Украину

Европейский союз может очутиться в долговой яме, если объединение продолжит непродуманно поддерживать Украину. С соответствующим предупреждением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Виктор Орбан, руководитель венгерского правительства.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что ЕС может оказаться в долговой яме, если продолжит непродуманно поддерживать Киев», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен указал на то, что Вашингтон планирует продолжать оказывать Украине военную помощь, «необходимую ей для защиты себя».