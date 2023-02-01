Венгерский премьер Орбан назвал Украину «ничейной землей» и призвал Киев сдаться

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1 февраля 2023, 12:28

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землей» и призвал киевскую сторону сдаться. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину “ничейной землей” и призвал Киев сдаться», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам Орбана, время в настоящий момент играет на Российскую Федерацию.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что отечественный сенатор Алексей Пушков согласился с выводом Spiegel о качественно новом витке эскалации украинского конфликта после решения ФРГ поставить Киеву бронемашины Leopard.