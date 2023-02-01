Пушков согласился с выводом Spiegel о качественно новом витке эскалации конфликта после решения Шольца дать Украине танки Leopard

Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 11:53

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с выводом издания Spiegel о качественно новом витке эскалации украинского конфликта после решения главы немецкого правительства Олафа Шольца поставить киевской стороне танки Leopard. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале российского сенатора.

Некоторое время назад на страницах Spiegel было выражено мнение, согласно которому решение о передаче Украине Leopard является поворотным моментом текущего конфликта.

Пушков констатировал, что в настоящий момент на вооружении стран Североатлантического альянса в Европе имеются более 2 тысяч Leopard.

«Это указывает на то, что уже выделенные несколько десятков танков могут быть дополнены в будущем новыми поставками. Поэтому вывод о качественно новом витке эскалации после принятия такого решения является абсолютно обоснованным», — говорится в посте, который выложил отечественный парламентарий.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал утверждение о том, что Соединенные Штаты «приказали» киевским властям захватить Крымский полуостров.