Бывший президент Франции Олланд: Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации конфликта на Украине

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1 февраля 2023, 10:50

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, Vincent Isore / globallookpress.com

Глава Российской Федерации Владимир Путин будет стремиться «закрепить свои достижения» с целью стабилизации украинского конфликта. Соответствующую точку зрения озвучил Франсуа Олланд, бывший французский президент.

Согласно прогнозу Олланда, ставшего собеседником издания Politico, Путин будет стараться «закрепить свои достижения для стабилизации конфликта».

Также экс-президент в ходе разговора с журналистами назвал Владимира Путина «радикально рациональным или рационально радикальным» лидером.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным Dziennik Gazeta Prawna, президент Соединенных Штатов Джо Байден может встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на польской территории.