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Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден может встретиться с Зеленским в Польше

, 10:33

Dziennik Gazeta Prawna: президент США Байден может встретиться с Зеленским в Польше
Президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на территории Польши. На это, как отмечает Telegram-канал РИА Новости, указало издание Dziennik Gazeta Prawna.

«Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше, пишут польские издания. По их информации, встреча может пройти в Варшаве или Жешуве», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Зеленский в ходе предстоящего мероприятия представит план урегулирования ситуации на Украине и призовет к проведению международной конференции, посвященной бывшей советской республике.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества.

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