Президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества. Об этом информирует РИА Новости.
«Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников — тех, "кто не соответствует требованиям государства и общества"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
В процитированном посте отмечается, что, согласно сведениям источников на Украине, в текущем месяце в бывшей советской республике могут уволить сразу восемь министров.
Ранее в среду сообщалось, что политический аналитик Сергей Марков прокомментировал заявление киевского посла Олеси Илащук о борьбе с российскими властями посредством магии вуду.