Аргументы Недели → Политика 13+

1 февраля 2023, 10:09

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения украинских чиновников, которые не соответствуют требованиям государства и общества. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский анонсировал новые увольнения чиновников — тех, "кто не соответствует требованиям государства и общества"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что, согласно сведениям источников на Украине, в текущем месяце в бывшей советской республике могут уволить сразу восемь министров.

Ранее в среду сообщалось, что политический аналитик Сергей Марков прокомментировал заявление киевского посла Олеси Илащук о борьбе с российскими властями посредством магии вуду.