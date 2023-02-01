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1 февраля 2023, 09:53

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Отечественный политолог Сергей Марков, комментируя заявление киевского посла Олеси Илащук о борьбе с властями Российской Федерации с помощью магии вуду, высказал мнение о том, что Соединенные Штаты и Европейский союз принесли на Украину варварство. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале эксперта.

По словам Маркова, некоторое время назад глава киевской дипломатической миссии в Болгарии Илащук «сообщила, что она колдует и совершает обряды призыва к смерти по религии вуду в отношении руководства России».

«Именно такое варварство и дикость и есть то, что принесли США и ЕС на Украину», — отметил аналитик.

Автор поста добавил, что без русской культуры соседняя страна «погружается в варварство».

Как сообщалось ранее сегодня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива указал на то, что президент Владимир Зеленский молчит о дефиците боеприпасов у украинской армии, который приведет к окружению ее основной группировки на территории Донбасса.