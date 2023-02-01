Экс-депутат Кива: Зеленский молчит о нехватке боеприпасов у ВСУ, которая приведет к окружению их основной группировки в Донбассе

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1 февраля 2023, 09:07

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский молчит о дефиците боеприпасов у Вооруженных сил Украины, который приведет к окружению их основной группировки на территории Донбасса. На это указал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«О чем молчит Зеленский. У ВСУ началась нехватка боеприпасов, это рано или поздно приведет к падению фронта на Донбассе и окружению основной группировки», — говорится, в частности, в публикации, размещенной в Telegram-канале Кивы.

По словам экс-парламентария, поставки нового западного оружия и снарядов киевской стороне «пока остаются только разговорами и обещаниями».

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, в дипломатическом ведомстве РФ сделали заявление о том, что после начала СВО на Западе осуществляется фронтальная атака на все русское.