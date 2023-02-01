МИД РФ: после начала спецоперации Москвы на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское

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1 февраля 2023, 08:37 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

После начала специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

«После начала спецоперации России на Украине на Западе идет фронтальная атака на все русское, в том числе на представителей РПЦ, заявили в МИД», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Москва осуществляет СВО с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатического представительства Киева в Берлине Алексей Макеев указал на то, что его страна хочет получить в свое распоряжение ядерное оружие для «гарантий безопасности».